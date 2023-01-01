ليو مولدوفي إلى دونغ فيتنامي

تحويل MDL إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
١٬٣٥١٬٠١٠ vnd

1.00000 MDL = 1351.01000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60181.43771.661780.9643518.36
1GBP1.153211.2293102.1791.658021.916441.1120921.1736
1USD0.938150.813471183.121.348751.558970.904717.2241
1INR0.01128650.009786710.012030810.01622650.01875560.01088430.20722

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Vietnamese Dong
1 MDL1351.01000 VND
5 MDL6755.05000 VND
10 MDL13510.10000 VND
20 MDL27020.20000 VND
50 MDL67550.50000 VND
100 MDL135101.00000 VND
250 MDL337752.50000 VND
500 MDL675505.00000 VND
1000 MDL1351010.00000 VND
2000 MDL2702020.00000 VND
5000 MDL6755050.00000 VND
10000 MDL13510100.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / مولدوفى Leu
1 VND0.00074 MDL
5 VND0.00370 MDL
10 VND0.00740 MDL
20 VND0.01480 MDL
50 VND0.03701 MDL
100 VND0.07402 MDL
250 VND0.18505 MDL
500 VND0.37009 MDL
1000 VND0.74018 MDL
2000 VND1.48037 MDL
5000 VND3.70092 MDL
10000 VND7.40185 MDL