ليو مولدوفي إلى زلوتي بولندي

تحويل MDL إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢٤٠٫٤٨ pln

1.00000 MDL = 0.24048 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:27 UTC
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MDL إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0658588.59351.437461.662010.964118.3625
1GBP1.153211.22915102.1671.657691.916651.111821.1758
1USD0.938250.81357183.121.348651.559330.9045517.228
1INR0.01128750.00978790.012030810.01622530.018760.01088250.207267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / الزلوتي البولندي
1 MDL0.24048 PLN
5 MDL1.20242 PLN
10 MDL2.40483 PLN
20 MDL4.80966 PLN
50 MDL12.02415 PLN
100 MDL24.04830 PLN
250 MDL60.12075 PLN
500 MDL120.24150 PLN
1000 MDL240.48300 PLN
2000 MDL480.96600 PLN
5000 MDL1202.41500 PLN
10000 MDL2404.83000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / مولدوفى Leu
1 PLN4.15829 MDL
5 PLN20.79145 MDL
10 PLN41.58290 MDL
20 PLN83.16580 MDL
50 PLN207.91450 MDL
100 PLN415.82900 MDL
250 PLN1039.57250 MDL
500 PLN2079.14500 MDL
1000 PLN4158.29000 MDL
2000 PLN8316.58000 MDL
5000 PLN20791.45000 MDL
10000 PLN41582.90000 MDL