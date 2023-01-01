ليو مولدوفي إلى روبية إندونيسية

تحويل MDL إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٨٥٣٬٩٢٩ idr

1.00000 MDL = 853.92900 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9638518.3634
1GBP1.1532711.22915102.1671.657691.91651.1115821.1779
1USD0.938250.81357183.121.348651.559210.9043517.2297
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622530.01875860.01088010.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / الروبية الإندونيسية
1 MDL853.92900 IDR
5 MDL4269.64500 IDR
10 MDL8539.29000 IDR
20 MDL17078.58000 IDR
50 MDL42696.45000 IDR
100 MDL85392.90000 IDR
250 MDL213482.25000 IDR
500 MDL426964.50000 IDR
1000 MDL853929.00000 IDR
2000 MDL1707858.00000 IDR
5000 MDL4269645.00000 IDR
10000 MDL8539290.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / مولدوفى Leu
1 IDR0.00117 MDL
5 IDR0.00586 MDL
10 IDR0.01171 MDL
20 IDR0.02342 MDL
50 IDR0.05855 MDL
100 IDR0.11711 MDL
250 IDR0.29276 MDL
500 IDR0.58553 MDL
1000 IDR1.17106 MDL
2000 IDR2.34212 MDL
5000 IDR5.85530 MDL
10000 IDR11.71060 MDL