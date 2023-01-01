ليو مولدوفي إلى دينار بحريني

تحويل MDL إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢٠٫٩٣٧ bhd

1.00000 MDL = 0.02094 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:52 UTC
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MDL إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.58931.43761.661680.96418.3649
1GBP1.153411.2292102.1711.658011.916431.1118821.1805
1USD0.938250.813537183.121.348851.559090.904517.2311
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875710.01088190.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Bahraini Dinar
1 MDL0.02094 BHD
5 MDL0.10469 BHD
10 MDL0.20937 BHD
20 MDL0.41874 BHD
50 MDL1.04685 BHD
100 MDL2.09370 BHD
250 MDL5.23425 BHD
500 MDL10.46850 BHD
1000 MDL20.93700 BHD
2000 MDL41.87400 BHD
5000 MDL104.68500 BHD
10000 MDL209.37000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / مولدوفى Leu
1 BHD47.76240 MDL
5 BHD238.81200 MDL
10 BHD477.62400 MDL
20 BHD955.24800 MDL
50 BHD2388.12000 MDL
100 BHD4776.24000 MDL
250 BHD11940.60000 MDL
500 BHD23881.20000 MDL
1000 BHD47762.40000 MDL
2000 BHD95524.80000 MDL
5000 BHD238812.00000 MDL
10000 BHD477624.00000 MDL