Moldova leyinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile MDL → BHD çevirin

1.000 mdl
21,116 bhd

1.00000 MDL = 0.02112 BHD

11:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79690819.00961.354051.5385883.04051.640291.34745
1 GBP1.25485123.85421.699131.93069104.2032.058311.69085
1 ZAR0.05260510.041921310.07122980.0809374.368350.08628720.0708826
1 CAD0.7385250.58853714.039111.1362861.32751.211390.995126

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Moldova leyinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Bahreyn Dinarı
1 MDL0.02112 BHD
5 MDL0.10558 BHD
10 MDL0.21116 BHD
20 MDL0.42233 BHD
50 MDL1.05581 BHD
100 MDL2.11163 BHD
250 MDL5.27908 BHD
500 MDL10.55815 BHD
1000 MDL21.11630 BHD
2000 MDL42.23260 BHD
5000 MDL105.58150 BHD
10000 MDL211.16300 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Moldova Leyi
1 BHD47.35690 MDL
5 BHD236.78450 MDL
10 BHD473.56900 MDL
20 BHD947.13800 MDL
50 BHD2367.84500 MDL
100 BHD4735.69000 MDL
250 BHD11839.22500 MDL
500 BHD23678.45000 MDL
1000 BHD47356.90000 MDL
2000 BHD94713.80000 MDL
5000 BHD236784.50000 MDL
10000 BHD473569.00000 MDL