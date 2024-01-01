20 Moldova leyinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile MDL → BHD çevirin

20 mdl
0,428 bhd

1,000L MDL = 0,02138.د.ب BHD

15:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → BHD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02140,0215
Düşük0,02110,0211
Ortalama0,02130,0213
Değişim0.98%0.08%
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1 MDL → BHD istatistikleri

MDL → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0214, en düşük 0,0211 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0213 oldu. MDL → BHD kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

MDL → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0215, en düşük 0,0211 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0213 oldu. MDL → BHD kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1871,3851,53483,7331,6781,337
1 GBP1,277123,2271,7681,959106,9352,1431,708
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6040,0920,074
1 CAD0,7220,56613,13611,10860,4791,2120,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Bahreyn Dinarı
1 MDL0,02138 BHD
5 MDL0,10691 BHD
10 MDL0,21382 BHD
20 MDL0,42763 BHD
50 MDL1,06908 BHD
100 MDL2,13816 BHD
250 MDL5,34540 BHD
500 MDL10,69080 BHD
1000 MDL21,38160 BHD
2000 MDL42,76320 BHD
5000 MDL106,90800 BHD
10000 MDL213,81600 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Moldova Leyi
1 BHD46,76920 MDL
5 BHD233,84600 MDL
10 BHD467,69200 MDL
20 BHD935,38400 MDL
50 BHD2.338,46000 MDL
100 BHD4.676,92000 MDL
250 BHD11.692,30000 MDL
500 BHD23.384,60000 MDL
1000 BHD46.769,20000 MDL
2000 BHD93.538,40000 MDL
5000 BHD233.846,00000 MDL
10000 BHD467.692,00000 MDL