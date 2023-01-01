لوتي ليسوتو إلى بات تايلاندي

تحويل LSL إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
1906.42 thb

1.00000 LSL = 1.90642 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 19:58 UTC
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LSL إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0660588.61011.437141.661810.9637518.3701
1GBP1.1532711.2295102.1961.657491.91661.1114621.1866
1USD0.938050.813339183.121.34811.558850.90417.2319
1INR0.01128540.009785110.012030810.01621870.01875420.01087580.207314

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / باهت تايلندي
1 LSL1.90642 THB
5 LSL9.53210 THB
10 LSL19.06420 THB
20 LSL38.12840 THB
50 LSL95.32100 THB
100 LSL190.64200 THB
250 LSL476.60500 THB
500 LSL953.21000 THB
1000 LSL1906.42000 THB
2000 LSL3812.84000 THB
5000 LSL9532.10000 THB
10000 LSL19064.20000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Lesotho Loti
1 THB0.52454 LSL
5 THB2.62272 LSL
10 THB5.24544 LSL
20 THB10.49088 LSL
50 THB26.22720 LSL
100 THB52.45440 LSL
250 THB131.13600 LSL
500 THB262.27200 LSL
1000 THB524.54400 LSL
2000 THB1049.08800 LSL
5000 THB2622.72000 LSL
10000 THB5245.44000 LSL