لوتي ليسوتو إلى دولار هونغ كونغ

تحويل LSL إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
٤١٢٫٩٣ hkd

1.00000 LSL = 0.41293 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:51 UTC
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LSL إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437531.661810.9638518.3647
1GBP1.15311.22945102.1921.657481.916081.1113221.1746
1USD0.93790.813372183.121.348151.558480.9039517.2228
1INR0.01128280.009785510.012030810.01621930.01874980.01087520.207204

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار هونغ كونغ
1 LSL0.41293 HKD
5 LSL2.06463 HKD
10 LSL4.12926 HKD
20 LSL8.25852 HKD
50 LSL20.64630 HKD
100 LSL41.29260 HKD
250 LSL103.23150 HKD
500 LSL206.46300 HKD
1000 LSL412.92600 HKD
2000 LSL825.85200 HKD
5000 LSL2064.63000 HKD
10000 LSL4129.26000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Lesotho Loti
100 HKD242.17400 LSL
200 HKD484.34800 LSL
300 HKD726.52200 LSL
500 HKD1210.87000 LSL
1000 HKD2421.74000 LSL
2000 HKD4843.48000 LSL
2500 HKD6054.35000 LSL
3000 HKD7265.22000 LSL
4000 HKD9686.96000 LSL
5000 HKD12108.70000 LSL
10000 HKD24217.40000 LSL
20000 HKD48434.80000 LSL