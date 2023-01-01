دولار ليبيري إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل LRD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
3226 xof

1.00000 LRD = 3.22644 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:42 UTC
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LRD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0664588.64331.437411.66140.9639518.3619
1GBP1.15311.2296102.2041.657321.915561.1114421.171
1USD0.937650.813273183.121.347851.557880.903917.2178
1INR0.01128120.009784320.012030810.01621570.01874250.01087460.207144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 LRD3.22644 XOF
5 LRD16.13220 XOF
10 LRD32.26440 XOF
20 LRD64.52880 XOF
50 LRD161.32200 XOF
100 LRD322.64400 XOF
250 LRD806.61000 XOF
500 LRD1613.22000 XOF
1000 LRD3226.44000 XOF
2000 LRD6452.88000 XOF
5000 LRD16132.20000 XOF
10000 LRD32264.40000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار ليبري
1 XOF0.30994 LRD
5 XOF1.54970 LRD
10 XOF3.09939 LRD
20 XOF6.19878 LRD
50 XOF15.49695 LRD
100 XOF30.99390 LRD
250 XOF77.48475 LRD
500 XOF154.96950 LRD
1000 XOF309.93900 LRD
2000 XOF619.87800 LRD
5000 XOF1549.69500 LRD
10000 XOF3099.39000 LRD