Liberya dolarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile LRD → XOF çevirin

1.000 lrd
3.208 xof

1.00000 LRD = 3.20777 XOF

11:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.0737589.1721.453591.651540.9481718.3282
1 GBP1.169311.25555104.271.69971.931171.108721.4314
1 USD0.93130.796464183.04731.353751.538110.8830517.0693
1 INR0.01121430.009590480.012041310.0163010.01852090.01063310.205537

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / CFA Frangı BCEAO
1 LRD3.20777 XOF
5 LRD16.03885 XOF
10 LRD32.07770 XOF
20 LRD64.15540 XOF
50 LRD160.38850 XOF
100 LRD320.77700 XOF
250 LRD801.94250 XOF
500 LRD1603.88500 XOF
1000 LRD3207.77000 XOF
2000 LRD6415.54000 XOF
5000 LRD16038.85000 XOF
10000 LRD32077.70000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Liberya Doları
1 XOF0.31174 LRD
5 XOF1.55871 LRD
10 XOF3.11743 LRD
20 XOF6.23486 LRD
50 XOF15.58715 LRD
100 XOF31.17430 LRD
250 XOF77.93575 LRD
500 XOF155.87150 LRD
1000 XOF311.74300 LRD
2000 XOF623.48600 LRD
5000 XOF1558.71500 LRD
10000 XOF3117.43000 LRD