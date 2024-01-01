500 CFA Frangı BCEAO'dan Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → LRD çevirin

1,000CFA XOF = 0,2972L$ LRD

11:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LRD
1 XOF → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31900,3329
Düşük0,29720,2972
Ortalama0,31290,3227
Değişim-6.78%-10.44%
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1 XOF → LRD istatistikleri

XOF → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3190, en düşük 0,2972 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3129 oldu. XOF → LRD kurundaki değişiklik -6.78 değerindeydi.

XOF → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3329, en düşük 0,2972 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3227 oldu. XOF → LRD kurundaki değişiklik -10.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9941,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1971,94612,6321,6942.180,58
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,130,9561.230,84
1 EUR1,0560,8361,4811,62610,5541,4151.821,91

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Liberya Doları
1 XOF0,29725 LRD
5 XOF1,48624 LRD
10 XOF2,97247 LRD
20 XOF5,94494 LRD
50 XOF14,86235 LRD
100 XOF29,72470 LRD
250 XOF74,31175 LRD
500 XOF148,62350 LRD
1000 XOF297,24700 LRD
2000 XOF594,49400 LRD
5000 XOF1.486,23500 LRD
10000 XOF2.972,47000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / CFA Frangı BCEAO
1 LRD3,36421 XOF
5 LRD16,82105 XOF
10 LRD33,64210 XOF
20 LRD67,28420 XOF
50 LRD168,21050 XOF
100 LRD336,42100 XOF
250 LRD841,05250 XOF
500 LRD1.682,10500 XOF
1000 LRD3.364,21000 XOF
2000 LRD6.728,42000 XOF
5000 LRD16.821,05000 XOF
10000 LRD33.642,10000 XOF