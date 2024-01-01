250 Liberya dolarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile LRD → XOF çevirin

250 lrd
778 xof

1,000L$ LRD = 3,114CFA XOF

10:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,13983,1633
Düşük3,07403,0740
Ortalama3,10153,1264
Değişim-0.83%-1.26%
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1 LRD → XOF istatistikleri

LRD → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,1398, en düşük 3,0740 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,1015 oldu. LRD → XOF kurundaki değişiklik -0.83 değerindeydi.

LRD → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,1633, en düşük 3,0740 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,1264 oldu. LRD → XOF kurundaki değişiklik -1.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2310,9280,7841,33883,7331,682
1 CAD0,723113,1840,6710,5670,96860,5511,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5930,092
1 EUR1,0781,49119,65510,8451,44390,2731,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / CFA Frangı BCEAO
1 LRD3,11386 XOF
5 LRD15,56930 XOF
10 LRD31,13860 XOF
20 LRD62,27720 XOF
50 LRD155,69300 XOF
100 LRD311,38600 XOF
250 LRD778,46500 XOF
500 LRD1.556,93000 XOF
1000 LRD3.113,86000 XOF
2000 LRD6.227,72000 XOF
5000 LRD15.569,30000 XOF
10000 LRD31.138,60000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Liberya Doları
1 XOF0,32114 LRD
5 XOF1,60572 LRD
10 XOF3,21144 LRD
20 XOF6,42288 LRD
50 XOF16,05720 LRD
100 XOF32,11440 LRD
250 XOF80,28600 LRD
500 XOF160,57200 LRD
1000 XOF321,14400 LRD
2000 XOF642,28800 LRD
5000 XOF1.605,72000 LRD
10000 XOF3.211,44000 LRD