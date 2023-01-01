50 فرنك غرب إفريقي إلى دولار ليبيري

تحويل XOF إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

50 xof
15.63 lrd

1.00000 XOF = 0.31252 LRD

Mid-market exchange rate at 23:57
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8051211.36830.92141.5357410.15541.3501844.385
1 GBP1.2420511.69951.144431.9074712.61351.676891048.77
1 CAD0.7308340.58840910.6733931.122377.421910.986699617.105
1 EUR1.08530.87381.4850211.6667411.02171.46526916.411

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار ليبري
1 XOF0.31252 LRD
5 XOF1.56262 LRD
10 XOF3.12525 LRD
20 XOF6.25050 LRD
50 XOF15.62625 LRD
100 XOF31.25250 LRD
250 XOF78.13125 LRD
500 XOF156.26250 LRD
1000 XOF312.52500 LRD
2000 XOF625.05000 LRD
5000 XOF1562.62500 LRD
10000 XOF3125.25000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 LRD3.19974 XOF
5 LRD15.99870 XOF
10 LRD31.99740 XOF
20 LRD63.99480 XOF
50 LRD159.98700 XOF
100 LRD319.97400 XOF
250 LRD799.93500 XOF
500 LRD1599.87000 XOF
1000 LRD3199.74000 XOF
2000 LRD6399.48000 XOF
5000 LRD15998.70000 XOF
10000 LRD31997.40000 XOF