دولار ليبيري إلى دينار أردني

تحويل LRD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٣٫٧١٢ jod

1.00000 LRD = 0.00371 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:36 UTC
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LRD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066288.62251.437021.661140.963818.3325
1GBP1.1530711.22945102.1921.657051.915481.1113321.1394
1USD0.93790.813372183.121.34781.5580.9039517.1942
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621510.01874390.01087520.20686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / الدينار الأردني
1 LRD0.00371 JOD
5 LRD0.01856 JOD
10 LRD0.03712 JOD
20 LRD0.07424 JOD
50 LRD0.18560 JOD
100 LRD0.37120 JOD
250 LRD0.92801 JOD
500 LRD1.85602 JOD
1000 LRD3.71204 JOD
2000 LRD7.42408 JOD
5000 LRD18.56020 JOD
10000 LRD37.12040 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار ليبري
1 JOD269.39400 LRD
5 JOD1346.97000 LRD
10 JOD2693.94000 LRD
20 JOD5387.88000 LRD
50 JOD13469.70000 LRD
100 JOD26939.40000 LRD
250 JOD67348.50000 LRD
500 JOD134697.00000 LRD
1000 JOD269394.00000 LRD
2000 JOD538788.00000 LRD
5000 JOD1346970.00000 LRD
10000 JOD2693940.00000 LRD