Liberya dolarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile LRD → JOD çevirin

1.000 lrd
3,724 jod

1.00000 LRD = 0.00372 JOD

10:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.073689.15531.453491.652070.94814518.3251
1 GBP1.1697611.25585104.291.700231.932521.109121.4359
1 USD0.931450.796273183.04331.353851.538820.8831517.0688
1 INR0.01121640.009588650.012041910.01630290.01853030.01063480.205541

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Ürdün Dinarı
1 LRD0.00372 JOD
5 LRD0.01862 JOD
10 LRD0.03724 JOD
20 LRD0.07447 JOD
50 LRD0.18618 JOD
100 LRD0.37237 JOD
250 LRD0.93091 JOD
500 LRD1.86182 JOD
1000 LRD3.72365 JOD
2000 LRD7.44730 JOD
5000 LRD18.61825 JOD
10000 LRD37.23650 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Liberya Doları
1 JOD268.55400 LRD
5 JOD1342.77000 LRD
10 JOD2685.54000 LRD
20 JOD5371.08000 LRD
50 JOD13427.70000 LRD
100 JOD26855.40000 LRD
250 JOD67138.50000 LRD
500 JOD134277.00000 LRD
1000 JOD268554.00000 LRD
2000 JOD537108.00000 LRD
5000 JOD1342770.00000 LRD
10000 JOD2685540.00000 LRD