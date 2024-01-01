5.000 Liberya dolarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile LRD → JOD çevirin

5.000 lrd
18,134 jod

1,000L$ LRD = 0,003627JD JOD

09:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00360,0037
Düşük0,00360,0036
Ortalama0,00360,0037
Değişim-0.58%-1.09%
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1 LRD → JOD istatistikleri

LRD → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0036 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0036 oldu. LRD → JOD kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

LRD → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0037, en düşük 0,0036 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0037 oldu. LRD → JOD kurundaki değişiklik -1.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2320,9280,7831,33883,7461,683
1 CAD0,723113,1820,6710,5660,96760,5521,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5930,092
1 EUR1,0781,49119,65510,8441,44290,2821,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Ürdün Dinarı
1 LRD0,00363 JOD
5 LRD0,01813 JOD
10 LRD0,03627 JOD
20 LRD0,07254 JOD
50 LRD0,18134 JOD
100 LRD0,36268 JOD
250 LRD0,90670 JOD
500 LRD1,81341 JOD
1000 LRD3,62681 JOD
2000 LRD7,25362 JOD
5000 LRD18,13405 JOD
10000 LRD36,26810 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Liberya Doları
1 JOD275,72400 LRD
5 JOD1.378,62000 LRD
10 JOD2.757,24000 LRD
20 JOD5.514,48000 LRD
50 JOD13.786,20000 LRD
100 JOD27.572,40000 LRD
250 JOD68.931,00000 LRD
500 JOD137.862,00000 LRD
1000 JOD275.724,00000 LRD
2000 JOD551.448,00000 LRD
5000 JOD1.378.620,00000 LRD
10000 JOD2.757.240,00000 LRD