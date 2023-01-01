دولار ليبيري إلى مانات أذربيجاني

تحويل LRD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٨٫٩٠ azn

1.00000 LRD = 0.00890 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:30 UTC
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LRD إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0663588.6351.437231.661370.9636518.3304
1GBP1.15311.22945102.1921.657051.915481.1110921.1341
1USD0.93780.813372183.121.34781.5580.9037517.1899
1INR0.01128220.009785510.012030810.01621510.01874390.01087280.206808

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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