دولار جزر كايمان إلى دينار كويتي

تحويل KYD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kyd
٣٧٢٫٠٧٢ kwd

1.00000 KYD = 0.37207 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:21 UTC
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KYD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0668588.67661.436831.660470.963818.3073
1GBP1.1528711.2299102.2291.656431.914241.1111421.1052
1USD0.937350.813074183.121.34681.556420.903417.1601
1INR0.01127690.009781930.012030810.01620310.0187250.01086860.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جزر كايمان / Kuwaiti Dinar
1 KYD0.37207 KWD
5 KYD1.86036 KWD
10 KYD3.72072 KWD
20 KYD7.44144 KWD
50 KYD18.60360 KWD
100 KYD37.20720 KWD
250 KYD93.01800 KWD
500 KYD186.03600 KWD
1000 KYD372.07200 KWD
2000 KYD744.14400 KWD
5000 KYD1860.36000 KWD
10000 KYD3720.72000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار جزر كايمان
1 KWD2.68765 KYD
5 KWD13.43825 KYD
10 KWD26.87650 KYD
20 KWD53.75300 KYD
50 KWD134.38250 KYD
100 KWD268.76500 KYD
250 KWD671.91250 KYD
500 KWD1343.82500 KYD
1000 KWD2687.65000 KYD
2000 KWD5375.30000 KYD
5000 KWD13438.25000 KYD
10000 KWD26876.50000 KYD