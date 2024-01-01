开曼元兑科威特第纳尔

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$1.000 KYD = ك0.3737 KWD

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KWD
1 KYD兑KWD过去 30 天过去 90 天
0.37410.3741
0.37200.3719
一般0.37320.3728
更改0.43%0.25%
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1 KYD 兑 KWD 统计信息

过去 30 天，KYD 兑 KWD 的表现如下：30 天高点为 0.3741，30 天低点为 0.3720。这意味着 30 天平均值为 0.3732。KYD 兑 KWD 的变化为 0.43。

过去 90 天，KYD 兑 KWD 的表现如下：90 天高点为 0.3741，90 天低点为 0.3719。这意味着 90 天平均值为 0.3728。KYD 兑 KWD 的变化为 0.25。

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 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184.0880.9251.31717.6261.5031.3840.77
1 INR0.01210.0110.0160.210.0180.0160.009
1 EUR1.08290.94111.42419.0621.6261.4960.833
1 SGD0.7663.870.702113.3881.1421.0510.585

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开曼群岛元/科威特第纳尔汇率
1 KYD0.37372 KWD
5 KYD1.86860 KWD
10 KYD3.73720 KWD
20 KYD7.47440 KWD
50 KYD18.68600 KWD
100 KYD37.37200 KWD
250 KYD93.43000 KWD
500 KYD186.86000 KWD
1000 KYD373.72000 KWD
2000 KYD747.44000 KWD
5000 KYD1,868.60000 KWD
10000 KYD3,737.20000 KWD
科威特第纳尔/开曼群岛元汇率
1 KWD2.67580 KYD
5 KWD13.37900 KYD
10 KWD26.75800 KYD
20 KWD53.51600 KYD
50 KWD133.79000 KYD
100 KWD267.58000 KYD
250 KWD668.95000 KYD
500 KWD1,337.90000 KYD
1000 KWD2,675.80000 KYD
2000 KWD5,351.60000 KYD
5000 KWD13,379.00000 KYD
10000 KWD26,758.00000 KYD