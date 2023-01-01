دولار جزر كايمان إلى دولار جامايكي

تحويل KYD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kyd
١٨٧٬٣٤٩ jmd

1.00000 KYD = 187.34900 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:19 UTC
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KYD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0667588.66831.43671.660440.9636518.3075
1GBP1.1528711.22995102.2331.65651.914471.1109621.1083
1USD0.937450.813041183.121.34681.556540.9033517.1619
1INR0.0112780.009781530.012030810.01620310.01872640.0108680.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جزر كايمان / دولار جامايكي
1 KYD187.34900 JMD
5 KYD936.74500 JMD
10 KYD1873.49000 JMD
20 KYD3746.98000 JMD
50 KYD9367.45000 JMD
100 KYD18734.90000 JMD
250 KYD46837.25000 JMD
500 KYD93674.50000 JMD
1000 KYD187349.00000 JMD
2000 KYD374698.00000 JMD
5000 KYD936745.00000 JMD
10000 KYD1873490.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار جزر كايمان
1 JMD0.00534 KYD
5 JMD0.02669 KYD
10 JMD0.05338 KYD
20 JMD0.10675 KYD
50 JMD0.26688 KYD
100 JMD0.53376 KYD
250 JMD1.33441 KYD
500 JMD2.66881 KYD
1000 JMD5.33762 KYD
2000 JMD10.67524 KYD
5000 JMD26.68810 KYD
10000 JMD53.37620 KYD