دينار كويتي إلى فرنك سويسري

تحويل KWD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
362627 xpf

1.00000 KWD = 362.62700 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:14 UTC
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KWD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066888.68791.436551.660130.963618.3129
1GBP1.15311.23015102.2681.656521.914331.1110321.117
1USD0.93740.812909183.13451.34661.556180.9032517.1662
1INR0.01127550.009778240.012028710.01619780.01871880.01086490.206487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / فرنك الـ CFP
1 KWD362.62700 XPF
5 KWD1813.13500 XPF
10 KWD3626.27000 XPF
20 KWD7252.54000 XPF
50 KWD18131.35000 XPF
100 KWD36262.70000 XPF
250 KWD90656.75000 XPF
500 KWD181313.50000 XPF
1000 KWD362627.00000 XPF
2000 KWD725254.00000 XPF
5000 KWD1813135.00000 XPF
10000 KWD3626270.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Kuwaiti Dinar
1 XPF0.00276 KWD
5 XPF0.01379 KWD
10 XPF0.02758 KWD
20 XPF0.05515 KWD
50 XPF0.13788 KWD
100 XPF0.27577 KWD
250 XPF0.68942 KWD
500 XPF1.37883 KWD
1000 XPF2.75766 KWD
2000 XPF5.51532 KWD
5000 XPF13.78830 KWD
10000 XPF27.57660 KWD