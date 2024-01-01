Kuveyt dinarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile KWD → XPF çevirin

1.000 kwd
361.418 xpf

1.00000 KWD = 361.41800 XPF

09:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855051.0736589.15011.453351.65240.94789518.3144
1 GBP1.1695211.25565104.2621.699711.932511.1085821.419
1 USD0.93140.7964183.03461.353651.539050.8828517.0581
1 INR0.0112170.009591190.012043210.01630220.01853510.01063230.205434

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Kuveyt dinarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / CFP Frangı
1 KWD361.41800 XPF
5 KWD1807.09000 XPF
10 KWD3614.18000 XPF
20 KWD7228.36000 XPF
50 KWD18070.90000 XPF
100 KWD36141.80000 XPF
250 KWD90354.50000 XPF
500 KWD180709.00000 XPF
1000 KWD361418.00000 XPF
2000 KWD722836.00000 XPF
5000 KWD1807090.00000 XPF
10000 KWD3614180.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Kuveyt Dinarı
1 XPF0.00277 KWD
5 XPF0.01383 KWD
10 XPF0.02767 KWD
20 XPF0.05534 KWD
50 XPF0.13834 KWD
100 XPF0.27669 KWD
250 XPF0.69172 KWD
500 XPF1.38344 KWD
1000 XPF2.76688 KWD
2000 XPF5.53376 KWD
5000 XPF13.83440 KWD
10000 XPF27.66880 KWD