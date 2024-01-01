1 Kuveyt dinarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile KWD → XPF çevirin

1,000ك KWD = 367,8₣ XPF

05:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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XPF
1 KWD → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek367,7860367,7860
Düşük357,0390350,1640
Ortalama360,3905355,5524
Değişim2.85%4.40%
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1 KWD → XPF istatistikleri

KWD → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 367,7860, en düşük 357,0390 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 360,3905 oldu. KWD → XPF kurundaki değişiklik 2.85 değerindeydi.

KWD → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 367,7860, en düşük 350,1640 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 355,5524 oldu. KWD → XPF kurundaki değişiklik 4.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4810,9518,1831,5471,7071.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2460,043
1 EUR1,05388,975119,151,6291,7981.801,363,868
1 ZAR0,0554,6460,05210,0850,09494,0640,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / CFP Frangı
1 KWD367,78600 XPF
5 KWD1.838,93000 XPF
10 KWD3.677,86000 XPF
20 KWD7.355,72000 XPF
50 KWD18.389,30000 XPF
100 KWD36.778,60000 XPF
250 KWD91.946,50000 XPF
500 KWD183.893,00000 XPF
1000 KWD367.786,00000 XPF
2000 KWD735.572,00000 XPF
5000 KWD1.838.930,00000 XPF
10000 KWD3.677.860,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Kuveyt Dinarı
1 XPF0,00272 KWD
5 XPF0,01359 KWD
10 XPF0,02719 KWD
20 XPF0,05438 KWD
50 XPF0,13595 KWD
100 XPF0,27190 KWD
250 XPF0,67974 KWD
500 XPF1,35948 KWD
1000 XPF2,71897 KWD
2000 XPF5,43794 KWD
5000 XPF13,59485 KWD
10000 XPF27,18970 KWD