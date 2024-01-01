10 İsviçre frangından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile XPF → KWD çevirin

10 xpf
0,028 kwd

1,000₣ XPF = 0,002776ك KWD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00280,0028
Düşük0,00280,0028
Ortalama0,00280,0028
Değişim0.61%0.43%
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1 XPF → KWD istatistikleri

XPF → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0028, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. XPF → KWD kurundaki değişiklik 0.61 değerindeydi.

XPF → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0028, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0028 oldu. XPF → KWD kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Kuveyt Dinarı
1 XPF0,00278 KWD
5 XPF0,01388 KWD
10 XPF0,02776 KWD
20 XPF0,05551 KWD
50 XPF0,13878 KWD
100 XPF0,27756 KWD
250 XPF0,69390 KWD
500 XPF1,38779 KWD
1000 XPF2,77558 KWD
2000 XPF5,55116 KWD
5000 XPF13,87790 KWD
10000 XPF27,75580 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / CFP Frangı
1 KWD360,28500 XPF
5 KWD1.801,42500 XPF
10 KWD3.602,85000 XPF
20 KWD7.205,70000 XPF
50 KWD18.014,25000 XPF
100 KWD36.028,50000 XPF
250 KWD90.071,25000 XPF
500 KWD180.142,50000 XPF
1000 KWD360.285,00000 XPF
2000 KWD720.570,00000 XPF
5000 KWD1.801.425,00000 XPF
10000 KWD3.602.850,00000 XPF