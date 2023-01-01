دينار كويتي إلى دينار مقدوني

تحويل KWD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
187484 mkd

1.00000 KWD = 187.48400 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:7 UTC
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KWD إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 MKD
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0667588.68371.436651.659790.963718.3033
1GBP1.1532711.2302102.2721.656771.914111.1114121.1078
1USD0.937450.812876183.13451.346751.555940.903417.158
1INR0.0112760.009777840.012028710.01619970.01871590.01086670.206388

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دينار مقدوني
1 KWD187.48400 MKD
5 KWD937.42000 MKD
10 KWD1874.84000 MKD
20 KWD3749.68000 MKD
50 KWD9374.20000 MKD
100 KWD18748.40000 MKD
250 KWD46871.00000 MKD
500 KWD93742.00000 MKD
1000 KWD187484.00000 MKD
2000 KWD374968.00000 MKD
5000 KWD937420.00000 MKD
10000 KWD1874840.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Kuwaiti Dinar
1 MKD0.00533 KWD
5 MKD0.02667 KWD
10 MKD0.05334 KWD
20 MKD0.10668 KWD
50 MKD0.26669 KWD
100 MKD0.53338 KWD
250 MKD1.33345 KWD
500 MKD2.66689 KWD
1000 MKD5.33379 KWD
2000 MKD10.66758 KWD
5000 MKD26.66895 KWD
10000 MKD53.33790 KWD