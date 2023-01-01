دينار كويتي إلى لوتي ليسوتو

تحويل KWD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٦١٬١٤٤٫١٠ lsl

1.00000 KWD = 61.14410 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:7 UTC
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KWD إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0667588.68371.436651.659790.963718.3033
1GBP1.1532711.2302102.2721.656771.914111.1114121.1078
1USD0.937450.812876183.13451.346751.555940.903417.158
1INR0.0112760.009777840.012028710.01619970.01871590.01086670.206388

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Lesotho Loti
1 KWD61.14410 LSL
5 KWD305.72050 LSL
10 KWD611.44100 LSL
20 KWD1222.88200 LSL
50 KWD3057.20500 LSL
100 KWD6114.41000 LSL
250 KWD15286.02500 LSL
500 KWD30572.05000 LSL
1000 KWD61144.10000 LSL
2000 KWD122288.20000 LSL
5000 KWD305720.50000 LSL
10000 KWD611441.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Kuwaiti Dinar
1 LSL0.01635 KWD
5 LSL0.08177 KWD
10 LSL0.16355 KWD
20 LSL0.32710 KWD
50 LSL0.81774 KWD
100 LSL1.63548 KWD
250 LSL4.08870 KWD
500 LSL8.17740 KWD
1000 LSL16.35480 KWD
2000 LSL32.70960 KWD
5000 LSL81.77400 KWD
10000 LSL163.54800 KWD