دينار كويتي إلى شلن كيني
تحويل KWD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار كويتي إلى شلن كيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / شلن كيني
|1 KWD
|477.34700 KES
|5 KWD
|2386.73500 KES
|10 KWD
|4773.47000 KES
|20 KWD
|9546.94000 KES
|50 KWD
|23867.35000 KES
|100 KWD
|47734.70000 KES
|250 KWD
|119336.75000 KES
|500 KWD
|238673.50000 KES
|1000 KWD
|477347.00000 KES
|2000 KWD
|954694.00000 KES
|5000 KWD
|2386735.00000 KES
|10000 KWD
|4773470.00000 KES