دينار كويتي إلى شلن كيني

تحويل KWD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
477347 kes

1.00000 KWD = 477.34700 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 18:6 UTC
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KWD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066688.67131.436551.659820.963618.3032
1GBP1.1532711.2301102.2641.656761.914251.1112921.1089
1USD0.937550.812942183.13451.346851.556180.903417.1603
1INR0.01127760.009778640.012028710.01620090.01871880.01086670.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / شلن كيني
1 KWD477.34700 KES
5 KWD2386.73500 KES
10 KWD4773.47000 KES
20 KWD9546.94000 KES
50 KWD23867.35000 KES
100 KWD47734.70000 KES
250 KWD119336.75000 KES
500 KWD238673.50000 KES
1000 KWD477347.00000 KES
2000 KWD954694.00000 KES
5000 KWD2386735.00000 KES
10000 KWD4773470.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Kuwaiti Dinar
1 KES0.00209 KWD
5 KES0.01047 KWD
10 KES0.02095 KWD
20 KES0.04190 KWD
50 KES0.10475 KWD
100 KES0.20949 KWD
250 KES0.52373 KWD
500 KES1.04746 KWD
1000 KES2.09491 KWD
2000 KES4.18982 KWD
5000 KES10.47455 KWD
10000 KES20.94910 KWD