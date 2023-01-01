فرنك قمري إلى ريال سعودي

تحويل KMF إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
8.09 sar

1.00000 KMF = 0.00809 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:39 UTC
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KMF إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436611.659230.9638518.3015
1GBP1.153411.23045102.2931.656991.913761.1117121.109
1USD0.93740.812711183.13451.346651.555330.903517.1555
1INR0.01127550.009775850.012028710.01619840.01870860.01086790.206358

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / ريال سعودي
1 KMF0.00809 SAR
5 KMF0.04044 SAR
10 KMF0.08088 SAR
20 KMF0.16177 SAR
50 KMF0.40442 SAR
100 KMF0.80885 SAR
250 KMF2.02212 SAR
500 KMF4.04423 SAR
1000 KMF8.08846 SAR
2000 KMF16.17692 SAR
5000 KMF40.44230 SAR
10000 KMF80.88460 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / فرنك جزر القمر
1 SAR123.63300 KMF
5 SAR618.16500 KMF
10 SAR1236.33000 KMF
20 SAR2472.66000 KMF
50 SAR6181.65000 KMF
100 SAR12363.30000 KMF
250 SAR30908.25000 KMF
500 SAR61816.50000 KMF
1000 SAR123633.00000 KMF
2000 SAR247266.00000 KMF
5000 SAR618165.00000 KMF
10000 SAR1236330.00000 KMF