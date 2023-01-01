فرنك قمري إلى كرونة نروجية

تحويل KMF إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٢٣٫٢١ nok

1.00000 KMF = 0.02321 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:36 UTC
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KMF إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.0669588.70041.43671.659460.964118.3013
1GBP1.153411.2305102.2971.656931.913831.11221.1066
1USD0.937250.812678183.13451.346551.555330.903517.1529
1INR0.01127390.009775460.012028710.01619720.01870860.01086790.206327

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / كروني نرويجي
1 KMF0.02321 NOK
5 KMF0.11605 NOK
10 KMF0.23210 NOK
20 KMF0.46421 NOK
50 KMF1.16052 NOK
100 KMF2.32104 NOK
250 KMF5.80260 NOK
500 KMF11.60520 NOK
1000 KMF23.21040 NOK
2000 KMF46.42080 NOK
5000 KMF116.05200 NOK
10000 KMF232.10400 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / فرنك جزر القمر
1 NOK43.08410 KMF
5 NOK215.42050 KMF
10 NOK430.84100 KMF
20 NOK861.68200 KMF
50 NOK2154.20500 KMF
100 NOK4308.41000 KMF
250 NOK10771.02500 KMF
500 NOK21542.05000 KMF
1000 NOK43084.10000 KMF
2000 NOK86168.20000 KMF
5000 NOK215420.50000 KMF
10000 NOK430841.00000 KMF