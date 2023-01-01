فرنك قمري إلى وون كوري جنوبي

تحويل KMF إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٢٬٨٩١ krw

1.00000 KMF = 2.89058 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 17:34 UTC
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KMF إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436551.659360.96418.2989
1GBP1.153411.2304102.2891.656861.913831.1118821.1052
1USD0.93740.812744183.13451.34661.555450.9036517.1531
1INR0.01127550.009776250.012028710.01619780.01871010.01086970.20633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / وون كوريا الجنوبية
1 KMF2.89058 KRW
5 KMF14.45290 KRW
10 KMF28.90580 KRW
20 KMF57.81160 KRW
50 KMF144.52900 KRW
100 KMF289.05800 KRW
250 KMF722.64500 KRW
500 KMF1445.29000 KRW
1000 KMF2890.58000 KRW
2000 KMF5781.16000 KRW
5000 KMF14452.90000 KRW
10000 KMF28905.80000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / فرنك جزر القمر
1 KRW0.34595 KMF
5 KRW1.72976 KMF
10 KRW3.45952 KMF
20 KRW6.91904 KMF
50 KRW17.29760 KMF
100 KRW34.59520 KMF
250 KRW86.48800 KMF
500 KRW172.97600 KMF
1000 KRW345.95200 KMF
2000 KRW691.90400 KMF
5000 KRW1729.76000 KMF
10000 KRW3459.52000 KMF