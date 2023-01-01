1 سوم قيرغيزستاني إلى دولار أمريكي

تحويل KGS إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١ kgs
٠٫٠١ usd

1.00000 KGS = 0.01119 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 03:59
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KGS إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KGS → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87071.057887.95871.450831.675860.9464519.2911
1GBP1.148511.2149101.0221.66631.924751.08722.1561
1USD0.945350.823113183.15251.371551.584280.8947518.237
1INR0.0113690.009898840.012026110.01649440.01905280.01076030.21932

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / دولار أمريكي
1 KGS0.01119 USD
5 KGS0.05596 USD
10 KGS0.11192 USD
20 KGS0.22385 USD
50 KGS0.55961 USD
100 KGS1.11923 USD
250 KGS2.79808 USD
500 KGS5.59615 USD
1000 KGS11.19230 USD
2000 KGS22.38460 USD
5000 KGS55.96150 USD
10000 KGS111.92300 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Kyrgystani Som
1 USD89.34720 KGS
5 USD446.73600 KGS
10 USD893.47200 KGS
20 USD1786.94400 KGS
50 USD4467.36000 KGS
100 USD8934.72000 KGS
250 USD22336.80000 KGS
500 USD44673.60000 KGS
1000 USD89347.20000 KGS
2000 USD178694.40000 KGS
5000 USD446736.00000 KGS
10000 USD893472.00000 KGS