100 سوم قيرغيزستاني إلى رينغيت ماليزي

تحويل KGS إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

100 kgs
5.35 myr

1.00000 KGS = 0.05350 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 04:58
تتبع سعر الصرف
40+ currencies in one account

KGS إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KGS → 0 MYR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1USD10.8229781.371551.584280.9453583.14753.6730.8949
1GBP1.215111.666571.925061.1487101.0334.463061.08724
1CAD0.7291020.60003511.15510.68926360.6232.677990.652473
1AUD0.63120.5194630.86572210.5967152.48272.31840.564861

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani soms

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kyrgystani Som / رينغيت ماليزي
1 KGS0.05350 MYR
5 KGS0.26752 MYR
10 KGS0.53505 MYR
20 KGS1.07010 MYR
50 KGS2.67524 MYR
100 KGS5.35048 MYR
250 KGS13.37620 MYR
500 KGS26.75240 MYR
1000 KGS53.50480 MYR
2000 KGS107.00960 MYR
5000 KGS267.52400 MYR
10000 KGS535.04800 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Kyrgystani Som
1 MYR18.68990 KGS
5 MYR93.44950 KGS
10 MYR186.89900 KGS
20 MYR373.79800 KGS
50 MYR934.49500 KGS
100 MYR1868.99000 KGS
250 MYR4672.47500 KGS
500 MYR9344.95000 KGS
1000 MYR18689.90000 KGS
2000 MYR37379.80000 KGS
5000 MYR93449.50000 KGS
10000 MYR186899.00000 KGS