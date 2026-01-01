5 سوم قيرغيزستاني إلى دينار بحريني

حوّل KGS إلى BHD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Лв1 KGS = 0.004308 BHD

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KGS إلى BHD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KGS إلى BHD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KGS إلى BHD اليوم

KGSBHD
1 KGS0.004 BHD
5 KGS0.022 BHD
10 KGS0.043 BHD
20 KGS0.086 BHD
50 KGS0.215 BHD
100 KGS0.431 BHD
250 KGS1.077 BHD
500 KGS2.154 BHD
1000 KGS4.308 BHD
2000 KGS8.615 BHD
5000 KGS21.538 BHD
10000 KGS43.076 BHD
BHDKGS
1 BHD232.15 KGS
5 BHD1,160.74 KGS
10 BHD2,321.47 KGS
20 BHD4,642.94 KGS
50 BHD11,607.35 KGS
100 BHD23,214.70 KGS
250 BHD58,036.75 KGS
500 BHD116,073.50 KGS
1000 BHD232,147 KGS
2000 BHD464,294 KGS
5000 BHD1,160,735 KGS
10000 BHD2,321,470 KGS

الأسئلة الشائعة