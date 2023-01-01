شلن كيني إلى ليرة تركية

تحويل KES إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٨٣٫٩٨ try

1.00000 KES = 0.18398 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 16:53 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KES إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 TRY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.066488.65461.436491.661060.963618.3229
1GBP1.15411.2304102.2891.657411.916511.11221.1407
1USD0.937750.812744183.13451.347051.557630.903617.182
1INR0.01127970.009776250.012028710.01620330.01873630.01086910.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / ليرة تركية
1 KES0.18398 TRY
5 KES0.91989 TRY
10 KES1.83978 TRY
20 KES3.67956 TRY
50 KES9.19890 TRY
100 KES18.39780 TRY
250 KES45.99450 TRY
500 KES91.98900 TRY
1000 KES183.97800 TRY
2000 KES367.95600 TRY
5000 KES919.89000 TRY
10000 KES1839.78000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / شلن كيني
1 TRY5.43544 KES
5 TRY27.17720 KES
10 TRY54.35440 KES
20 TRY108.70880 KES
50 TRY271.77200 KES
100 TRY543.54400 KES
250 TRY1358.86000 KES
500 TRY2717.72000 KES
1000 TRY5435.44000 KES
2000 TRY10870.88000 KES
5000 TRY27177.20000 KES
10000 TRY54354.40000 KES