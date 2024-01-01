Kenya şilininden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile KES → TRY çevirin

1.000 kes
205,74 try

1.00000 KES = 0.20574 TRY

08:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855181.0732589.11161.452481.651790.94808518.3081
1 GBP1.1693411.25505104.2061.698521.931591.1086421.4094
1 USD0.93170.796781183.02971.353351.539050.8833517.0586
1 INR0.01122190.009596340.012043910.01629960.01853620.0106390.205452

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

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KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Türk Lirası
1 KES0.20574 TRY
5 KES1.02872 TRY
10 KES2.05744 TRY
20 KES4.11488 TRY
50 KES10.28720 TRY
100 KES20.57440 TRY
250 KES51.43600 TRY
500 KES102.87200 TRY
1000 KES205.74400 TRY
2000 KES411.48800 TRY
5000 KES1028.72000 TRY
10000 KES2057.44000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Kenya Şilini
1 TRY4.86040 KES
5 TRY24.30200 KES
10 TRY48.60400 KES
20 TRY97.20800 KES
50 TRY243.02000 KES
100 TRY486.04000 KES
250 TRY1215.10000 KES
500 TRY2430.20000 KES
1000 TRY4860.40000 KES
2000 TRY9720.80000 KES
5000 TRY24302.00000 KES
10000 TRY48604.00000 KES