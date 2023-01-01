شلن كيني إلى جنيه جبل طارق

تحويل KES إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
5.50 gip

1.00000 KES = 0.00550 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:5 UTC
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KES إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065888.60481.436491.66090.963718.3201
1GBP1.153811.22975102.2351.657461.916391.1119221.1383
1USD0.938250.813173183.13451.34781.558360.904217.1891
1INR0.01128610.009781420.012028710.01621230.01874510.01087640.206763

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / جنيه جبل طارق
1 KES0.00550 GIP
5 KES0.02751 GIP
10 KES0.05502 GIP
20 KES0.11004 GIP
50 KES0.27511 GIP
100 KES0.55022 GIP
250 KES1.37556 GIP
500 KES2.75112 GIP
1000 KES5.50224 GIP
2000 KES11.00448 GIP
5000 KES27.51120 GIP
10000 KES55.02240 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / شلن كيني
1 GIP181.74400 KES
5 GIP908.72000 KES
10 GIP1817.44000 KES
20 GIP3634.88000 KES
50 GIP9087.20000 KES
100 GIP18174.40000 KES
250 GIP45436.00000 KES
500 GIP90872.00000 KES
1000 GIP181744.00000 KES
2000 GIP363488.00000 KES
5000 GIP908720.00000 KES
10000 GIP1817440.00000 KES