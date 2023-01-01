10 آلاف ين ياباني إلى فرنك جيبوتي

تحويل JPY إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
١١٬٨٨٠ djf

1.00000 JPY = 1.18799 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:11
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JPY إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 DJF → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8221990.94411.582281.37050.89297.316351.37215
1GBP1.2162511.148241.924451.666871.0868.898511.66888
1EUR1.05920.870911.675951.451630.94587.749481.45338
1AUD0.6320.519630.59667710.8661560.5643134.623930.867199

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / Djiboutian Franc
100 JPY118.79900 DJF
1000 JPY1187.99000 DJF
1500 JPY1781.98500 DJF
2000 JPY2375.98000 DJF
3000 JPY3563.97000 DJF
5000 JPY5939.95000 DJF
5400 JPY6415.14600 DJF
10000 JPY11879.90000 DJF
15000 JPY17819.85000 DJF
20000 JPY23759.80000 DJF
25000 JPY29699.75000 DJF
30000 JPY35639.70000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / ين ياباني
1 DJF0.84176 JPY
5 DJF4.20879 JPY
10 DJF8.41758 JPY
20 DJF16.83516 JPY
50 DJF42.08790 JPY
100 DJF84.17580 JPY
250 DJF210.43950 JPY
500 DJF420.87900 JPY
1000 DJF841.75800 JPY
2000 DJF1683.51600 JPY
5000 DJF4208.79000 JPY
10000 DJF8417.58000 JPY