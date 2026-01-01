15,000 ين ياباني إلى فرنك جيبوتي
حوّل JPY إلى DJF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من JPY إلى DJF،
يستخدم مخططنا التفاعلي من JPY إلى DJF متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من JPY إلى DJF اليوم
|JPY
|DJF
|100 JPY
|112 DJF
|1000 JPY
|1,119 DJF
|1500 JPY
|1,679 DJF
|2000 JPY
|2,239 DJF
|3000 JPY
|3,358 DJF
|5000 JPY
|5,597 DJF
|5400 JPY
|6,044 DJF
|10000 JPY
|11,193 DJF
|15000 JPY
|16,790 DJF
|20000 JPY
|22,386 DJF
|25000 JPY
|27,983 DJF
|30000 JPY
|33,579 DJF
|DJF
|JPY
|1 DJF
|1 JPY
|5 DJF
|4 JPY
|10 DJF
|9 JPY
|20 DJF
|18 JPY
|50 DJF
|45 JPY
|100 DJF
|89 JPY
|250 DJF
|223 JPY
|500 DJF
|447 JPY
|1000 DJF
|893 JPY
|2000 DJF
|1,787 JPY
|5000 DJF
|4,467 JPY
|10000 DJF
|8,934 JPY