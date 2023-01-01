دينار أردني إلى ريال عماني

تحويل JOD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
543.498 omr

1.00000 JOD = 0.54350 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:17 UTC
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JOD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.58811.436751.660850.9632518.305
1GBP1.1535411.2292102.1891.657331.915841.1111421.1153
1USD0.938450.813537183.13451.34831.55860.9039517.1781
1INR0.01128820.00978580.012028710.01621830.0187480.01087330.20663

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / الريال العماني
1 JOD0.54350 OMR
5 JOD2.71749 OMR
10 JOD5.43498 OMR
20 JOD10.86996 OMR
50 JOD27.17490 OMR
100 JOD54.34980 OMR
250 JOD135.87450 OMR
500 JOD271.74900 OMR
1000 JOD543.49800 OMR
2000 JOD1086.99600 OMR
5000 JOD2717.49000 OMR
10000 JOD5434.98000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الدينار الأردني
1 OMR1.83993 JOD
5 OMR9.19965 JOD
10 OMR18.39930 JOD
20 OMR36.79860 JOD
50 OMR91.99650 JOD
100 OMR183.99300 JOD
250 OMR459.98250 JOD
500 OMR919.96500 JOD
1000 OMR1839.93000 JOD
2000 OMR3679.86000 JOD
5000 OMR9199.65000 JOD
10000 OMR18399.30000 JOD