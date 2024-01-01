Ürdün dinarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile JOD → OMR çevirin

1.000 jod
542,820 omr

1.00000 JOD = 0.54282 OMR

07:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555451.073389.12351.453781.653140.94871518.3173
1 GBP1.1688511.25455104.1741.699291.932311.108921.4105
1 USD0.93170.797099183.03691.35451.540240.8839517.0663
1 INR0.01122040.009599330.012042810.0163120.01854880.01064530.205527

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Ürdün dinarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Umman Riyali
1 JOD0.54282 OMR
5 JOD2.71410 OMR
10 JOD5.42820 OMR
20 JOD10.85640 OMR
50 JOD27.14100 OMR
100 JOD54.28200 OMR
250 JOD135.70500 OMR
500 JOD271.41000 OMR
1000 JOD542.82000 OMR
2000 JOD1085.64000 OMR
5000 JOD2714.10000 OMR
10000 JOD5428.20000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Ürdün Dinarı
1 OMR1.84223 JOD
5 OMR9.21115 JOD
10 OMR18.42230 JOD
20 OMR36.84460 JOD
50 OMR92.11150 JOD
100 OMR184.22300 JOD
250 OMR460.55750 JOD
500 OMR921.11500 JOD
1000 OMR1842.23000 JOD
2000 OMR3684.46000 JOD
5000 OMR9211.15000 JOD
10000 OMR18422.30000 JOD