Иорданские динары в оманские риалы

Сконвертируйте JOD в OMR по реальному обменному курсу

1 000 jod
543,011 omr

1.00000 JOD = 0.54301 OMR

Среднерыночный курс в 18:23 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса JOD к OMR

1 мин. назад 1 JOD → 0 OMR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073188.94931.454641.670970.956718.497
1GBP1.163611.2486103.4961.692541.944251.1132221.5221
1USD0.93190.800897182.891.355551.557150.8914517.237
1INR0.01124240.009662170.012064210.01635360.01878570.01075460.20795

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из иорданских динаров в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JOD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JOD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for иорданский динар

JOD в USD

JOD в CAD

JOD в SGD

JOD в ZAR

JOD в EUR

JOD в GBP

JOD в AED

JOD в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Иорданский динар / Оманский риал
1 JOD0.54301 OMR
5 JOD2.71505 OMR
10 JOD5.43011 OMR
20 JOD10.86022 OMR
50 JOD27.15055 OMR
100 JOD54.30110 OMR
250 JOD135.75275 OMR
500 JOD271.50550 OMR
1000 JOD543.01100 OMR
2000 JOD1086.02200 OMR
5000 JOD2715.05500 OMR
10000 JOD5430.11000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Иорданский динар
1 OMR1.84158 JOD
5 OMR9.20790 JOD
10 OMR18.41580 JOD
20 OMR36.83160 JOD
50 OMR92.07900 JOD
100 OMR184.15800 JOD
250 OMR460.39500 JOD
500 OMR920.79000 JOD
1000 OMR1841.58000 JOD
2000 OMR3683.16000 JOD
5000 OMR9207.90000 JOD
10000 OMR18415.80000 JOD