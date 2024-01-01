20 оманских риалов в иорданские динары

Сконвертируйте OMR в JOD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = JD1,843 JOD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к JOD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JOD
1 OMR в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,84261,8426
Низкий1,84001,8390
В среднем1,84141,8408
Изменение0.13%0.07%
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Соотношение 1 OMR к JOD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к JOD составил 1,8426, а минимальный — 1,8400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,8414. Изменение курса OMR к JOD в процентном соотношении составило 0.13.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к JOD составил 1,8426, а минимальный — 1,8390. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,8408. Изменение курса OMR к JOD в процентном соотношении составило 0.07.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Иорданский динар
1 OMR1,84256 JOD
5 OMR9,21280 JOD
10 OMR18,42560 JOD
20 OMR36,85120 JOD
50 OMR92,12800 JOD
100 OMR184,25600 JOD
250 OMR460,64000 JOD
500 OMR921,28000 JOD
1000 OMR1 842,56000 JOD
2000 OMR3 685,12000 JOD
5000 OMR9 212,80000 JOD
10000 OMR18 425,60000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Оманский риал
1 JOD0,54272 OMR
5 JOD2,71362 OMR
10 JOD5,42723 OMR
20 JOD10,85446 OMR
50 JOD27,13615 OMR
100 JOD54,27230 OMR
250 JOD135,68075 OMR
500 JOD271,36150 OMR
1000 JOD542,72300 OMR
2000 JOD1 085,44600 OMR
5000 JOD2 713,61500 OMR
10000 JOD5 427,23000 OMR