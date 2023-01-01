10 دينار أردني إلى ريال عماني

تحويل JOD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ jod
٥٫٤٢٨ omr

1.00000 JOD = 0.54279 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:00
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JOD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1USD11.37041.372518.98950.943750.8222333.673051.58353
1CAD0.72971411.0015313.85690.6886690.5999952.680281.15552
1SGD0.7285970.99847113.83570.6876160.5990772.676171.15376
1ZAR0.05266070.07216620.072276810.04969860.04329940.1934250.0833898

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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JOD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / الريال العماني
1 JOD0.54279 OMR
5 JOD2.71393 OMR
10 JOD5.42786 OMR
20 JOD10.85572 OMR
50 JOD27.13930 OMR
100 JOD54.27860 OMR
250 JOD135.69650 OMR
500 JOD271.39300 OMR
1000 JOD542.78600 OMR
2000 JOD1085.57200 OMR
5000 JOD2713.93000 OMR
10000 JOD5427.86000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الدينار الأردني
1 OMR1.84235 JOD
5 OMR9.21175 JOD
10 OMR18.42350 JOD
20 OMR36.84700 JOD
50 OMR92.11750 JOD
100 OMR184.23500 JOD
250 OMR460.58750 JOD
500 OMR921.17500 JOD
1000 OMR1842.35000 JOD
2000 OMR3684.70000 JOD
5000 OMR9211.75000 JOD
10000 OMR18423.50000 JOD