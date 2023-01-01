دينار أردني إلى روبية سريلانكي

تحويل JOD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٤٥٦٬٩٨٢ lkr

1.00000 JOD = 456.98200 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:13 UTC
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JOD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065888.60481.437231.661030.9631518.3043
1GBP1.1536711.2296102.2221.658121.916311.1111621.1174
1USD0.938250.813273183.13451.34851.558480.903617.1742
1INR0.01128610.009782610.012028710.01622070.01874650.01086910.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / روبية سريلانكية
1 JOD456.98200 LKR
5 JOD2284.91000 LKR
10 JOD4569.82000 LKR
20 JOD9139.64000 LKR
50 JOD22849.10000 LKR
100 JOD45698.20000 LKR
250 JOD114245.50000 LKR
500 JOD228491.00000 LKR
1000 JOD456982.00000 LKR
2000 JOD913964.00000 LKR
5000 JOD2284910.00000 LKR
10000 JOD4569820.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الدينار الأردني
1 LKR0.00219 JOD
5 LKR0.01094 JOD
10 LKR0.02188 JOD
20 LKR0.04377 JOD
50 LKR0.10941 JOD
100 LKR0.21883 JOD
250 LKR0.54707 JOD
500 LKR1.09414 JOD
1000 LKR2.18827 JOD
2000 LKR4.37654 JOD
5000 LKR10.94135 JOD
10000 LKR21.88270 JOD