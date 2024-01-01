Ürdün dinarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile JOD → LKR çevirin

1.000 jod
440.656 lkr

1.00000 JOD = 440.65600 LKR

07:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354451.347419.03050.931550.7969723.67291.54
1 CAD0.73830710.99479514.05040.6877570.588412.711731.13699
1 SGD0.742171.00523114.12390.6913550.5914882.725921.14294
1 ZAR0.05254720.07117260.070802110.04894940.04187860.1930010.0809228

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Ürdün dinarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 JOD440.65600 LKR
5 JOD2203.28000 LKR
10 JOD4406.56000 LKR
20 JOD8813.12000 LKR
50 JOD22032.80000 LKR
100 JOD44065.60000 LKR
250 JOD110164.00000 LKR
500 JOD220328.00000 LKR
1000 JOD440656.00000 LKR
2000 JOD881312.00000 LKR
5000 JOD2203280.00000 LKR
10000 JOD4406560.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Ürdün Dinarı
1 LKR0.00227 JOD
5 LKR0.01135 JOD
10 LKR0.02269 JOD
20 LKR0.04539 JOD
50 LKR0.11347 JOD
100 LKR0.22693 JOD
250 LKR0.56734 JOD
500 LKR1.13467 JOD
1000 LKR2.26935 JOD
2000 LKR4.53870 JOD
5000 LKR11.34675 JOD
10000 LKR22.69350 JOD