دولار جامايكي إلى كواشا زامبي

تحويل JMD إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
134.36 zmw

1.00000 JMD = 0.13436 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.437961.661420.9633518.3173
1GBP1.153211.22965102.2261.658241.915941.1109421.1234
1USD0.93780.81324183.13451.348551.558120.9034517.1784
1INR0.01128080.009782210.012028710.01622130.01874210.01086730.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

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JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / زيميو
1 JMD0.13436 ZMW
5 JMD0.67180 ZMW
10 JMD1.34361 ZMW
20 JMD2.68722 ZMW
50 JMD6.71805 ZMW
100 JMD13.43610 ZMW
250 JMD33.59025 ZMW
500 JMD67.18050 ZMW
1000 JMD134.36100 ZMW
2000 JMD268.72200 ZMW
5000 JMD671.80500 ZMW
10000 JMD1343.61000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / دولار جامايكي
1 ZMW7.44261 JMD
5 ZMW37.21305 JMD
10 ZMW74.42610 JMD
20 ZMW148.85220 JMD
50 ZMW372.13050 JMD
100 ZMW744.26100 JMD
250 ZMW1860.65250 JMD
500 ZMW3721.30500 JMD
1000 ZMW7442.61000 JMD
2000 ZMW14885.22000 JMD
5000 ZMW37213.05000 JMD
10000 ZMW74426.10000 JMD