Jamaika dolarından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile JMD → ZMW çevirin

1.000 jmd
169,66 zmw

1.00000 JMD = 0.16966 ZMW

07:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.181.539761.347450.9315519.02140.7969081.3543
1 JPY0.0066586810.01025280.008972230.00620290.1266570.005306350.00901785
1 AUD0.6494597.534410.8751010.60498412.35340.5175520.87955
1 SGD0.742143111.4551.1427210.6913314.11660.5914191.00508

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Jamaika dolarından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

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JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

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JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / ZMW
1 JMD0.16966 ZMW
5 JMD0.84831 ZMW
10 JMD1.69662 ZMW
20 JMD3.39324 ZMW
50 JMD8.48310 ZMW
100 JMD16.96620 ZMW
250 JMD42.41550 ZMW
500 JMD84.83100 ZMW
1000 JMD169.66200 ZMW
2000 JMD339.32400 ZMW
5000 JMD848.31000 ZMW
10000 JMD1696.62000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Jamaika Doları
1 ZMW5.89407 JMD
5 ZMW29.47035 JMD
10 ZMW58.94070 JMD
20 ZMW117.88140 JMD
50 ZMW294.70350 JMD
100 ZMW589.40700 JMD
250 ZMW1473.51750 JMD
500 ZMW2947.03500 JMD
1000 ZMW5894.07000 JMD
2000 ZMW11788.14000 JMD
5000 ZMW29470.35000 JMD
10000 ZMW58940.70000 JMD