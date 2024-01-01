10 bin ZMW'den Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile ZMW → JMD çevirin

10.000 zmw
60.260,50 jmd

1,000ZK ZMW = 6,026J$ JMD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,39146,4515
Düşük5,90685,6978
Ortalama6,09806,0207
Değişim-5.72%4.62%
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1 ZMW → JMD istatistikleri

ZMW → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,3914, en düşük 5,9068 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,0980 oldu. ZMW → JMD kurundaki değişiklik -5.72 değerindeydi.

ZMW → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,4515, en düşük 5,6978 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,0207 oldu. ZMW → JMD kurundaki değişiklik 4.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Çevrim kurları ZMW / Jamaika Doları
1 ZMW6,02605 JMD
5 ZMW30,13025 JMD
10 ZMW60,26050 JMD
20 ZMW120,52100 JMD
50 ZMW301,30250 JMD
100 ZMW602,60500 JMD
250 ZMW1.506,51250 JMD
500 ZMW3.013,02500 JMD
1000 ZMW6.026,05000 JMD
2000 ZMW12.052,10000 JMD
5000 ZMW30.130,25000 JMD
10000 ZMW60.260,50000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / ZMW
1 JMD0,16595 ZMW
5 JMD0,82973 ZMW
10 JMD1,65946 ZMW
20 JMD3,31892 ZMW
50 JMD8,29730 ZMW
100 JMD16,59460 ZMW
250 JMD41,48650 ZMW
500 JMD82,97300 ZMW
1000 JMD165,94600 ZMW
2000 JMD331,89200 ZMW
5000 JMD829,73000 ZMW
10000 JMD1.659,46000 ZMW