دولار جامايكي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل JMD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
3963 xof

1.00000 JMD = 3.96302 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:3 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JMD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 XOF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.43781.661290.963318.313
1GBP1.153211.22965102.2261.658061.915791.1108821.1184
1USD0.93780.81324183.13451.34841.5580.903417.1743
1INR0.01128080.009782210.012028710.01621950.01874070.01086670.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 JMD3.96302 XOF
5 JMD19.81510 XOF
10 JMD39.63020 XOF
20 JMD79.26040 XOF
50 JMD198.15100 XOF
100 JMD396.30200 XOF
250 JMD990.75500 XOF
500 JMD1981.51000 XOF
1000 JMD3963.02000 XOF
2000 JMD7926.04000 XOF
5000 JMD19815.10000 XOF
10000 JMD39630.20000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار جامايكي
1 XOF0.25233 JMD
5 XOF1.26166 JMD
10 XOF2.52333 JMD
20 XOF5.04666 JMD
50 XOF12.61665 JMD
100 XOF25.23330 JMD
250 XOF63.08325 JMD
500 XOF126.16650 JMD
1000 XOF252.33300 JMD
2000 XOF504.66600 JMD
5000 XOF1261.66500 JMD
10000 XOF2523.33000 JMD