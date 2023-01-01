دولار جامايكي إلى دولار ليبيري

تحويل JMD إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٬٢٢٨٫٣٠ lrd

1.00000 JMD = 1.22830 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:58 UTC
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JMD إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.64631.437961.661030.963218.3014
1GBP1.1533411.22975102.2351.658381.915651.1108921.1068
1USD0.937850.813173183.13451.348551.557750.903317.1635
1INR0.01128080.009781420.012028710.01622130.01873780.01086550.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار ليبري
1 JMD1.22830 LRD
5 JMD6.14150 LRD
10 JMD12.28300 LRD
20 JMD24.56600 LRD
50 JMD61.41500 LRD
100 JMD122.83000 LRD
250 JMD307.07500 LRD
500 JMD614.15000 LRD
1000 JMD1228.30000 LRD
2000 JMD2456.60000 LRD
5000 JMD6141.50000 LRD
10000 JMD12283.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / دولار جامايكي
1 LRD0.81414 JMD
5 LRD4.07068 JMD
10 LRD8.14136 JMD
20 LRD16.28272 JMD
50 LRD40.70680 JMD
100 LRD81.41360 JMD
250 LRD203.53400 JMD
500 LRD407.06800 JMD
1000 LRD814.13600 JMD
2000 LRD1628.27200 JMD
5000 LRD4070.68000 JMD
10000 LRD8141.36000 JMD